Londrina tem 12 mil vagas para vacinação contra covid para crianças e adultos

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina abriu 12 mil vagas de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adultos. Há doses de vacina contra a Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desta segunda-feira (25) até sexta-feira (29). O município conta com 53 UBSs, sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural.

No ato do agendamento no Portal, o usuário encontra as unidades disponíveis no momento, de acordo com o tipo de vacina que ele precisa tomar e com as vagas em aberto. Para agendar o dia e horário da aplicação, é necessário acessar o portal da Prefeitura de Londrina.

No mesmo site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto. No caso do público infantil, é preciso apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento com QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.





Neste momento, o município está aplicando primeiras, segundas, terceiras e quartas doses da vacina para a população acima de 3 anos de idade. No caso das crianças, são ofertadas duas doses. Desde o dia 21 deste mês, não é mais exigido o intervalo de 15 dias entre a administração de vacina Covid-19 ou qualquer outro imunobiológico em crianças de 5 a 11 anos. O fim da exigência do intervalo foi publicado em Nota Informativa Técnica do Ministério da Saúde (MS).





As doses de reforço estão sendo aplicadas nas pessoas a partir de 12 anos, com um intervalo de 120 dias (quatro meses). No caso da quarta dose de reforço, estão aptas a recebê-la as pessoas com 40 anos ou mais que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias.

