Londrina tem programação especial para conscientização sobre doença de alzheimer

A campanha Setembro Lilás, que marca a conscientização sobre a doença de alzheimer, será realizada em Londrina ao longo de todo o mês pelo INME (Instituto Não Me Esqueças), em parceria com a Febraz (Federação Brasileira das Associações de Alzheimer). Este ano, o tema da mobilização é “Pergunte sobre Alzheimer”, incentivando o diálogo aberto sobre a condição que atinge 55 milhões de pessoas no mundo e mais de 2 milhões no Brasil. A iniciativa contará com uma extensa programação voltada à educação, cultura e inclusão.





A abertura oficial será no dia 04 de setembro (quinta-feira), às 19h30, com a exibição do curta-metragem “Meu Superman”, estrelado por Moacyr Franco e Emmilio Moreira, no Espaço Villa Rica. A produção, dirigida por Alexandre Estevanato, retrata de forma sensível a relação entre pai e filho diante dos desafios do Alzheimer.





Após a exibição, haverá uma roda de conversa com o diretor do curta, com o geriatra Dr. Marcos Cabrera, com a psicóloga Luciana Gusmão e com a fundadora do Instituto e presidente da Febraz, Elaine Mateus.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla (R$ 40 inteira / R$ 20 meia) e a renda será revertida para os custos da campanha. Essa é a única atividade paga da programação, todas as demais são gratuitas.





No dia 10 de setembro (quarta-feira), às 14h15, o geriatra Dr. Marcos Cabrera ministra a palestra “Pergunte sobre Alzheimer” no auditório do Sesc Centro (Rua Fernando de Noronha, 264). Já no dia 15 de setembro, às 19h, o neurologista Dr. Fábio Porto apresenta os avanços nos diagnósticos e novos medicamentos para a doença, em palestra no auditório da Unimed Londrina (Av. Ayrton Senna da Silva, 1065).





Entre os dias 15 e 31 de setembro, o Boulevard Londrina Shopping sedia a exposição fotográfica “Traços da Existência” com registros de obras criadas por pessoas que vivem com demência e participam das oficinas de estimulação psicossocial do Instituto. As imagens revelam histórias e sentimentos por meio da expressão criativa.

No dia 19 de setembro, (quinta-feira), às 18h, o shopping recebe a apresentação do Grupo Gerasons, coral formado por participantes, familiares, voluntários e profissionais do INME, sob coordenação da musicoterapeuta Paola Rodrigues da Silva.









Evento no Lago Igapó marca o Dia Mundial do Alzheimer

O ponto alto da campanha será no dia 21 (domingo), das 7h30 às 12h, no Aterro do Lago Igapó, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre Alzheimer. A manhã contará com atividades abertas a toda a comunidade, incluindo yoga, gincana, apresentações artísticas, rodas de conversa sobre envelhecimento ativo e os efeitos terapêuticos da música.





No local, serão montadas tendas de atendimento com serviços gratuitos: aferição de pressão, testes de glicemia, rastreamento cognitivo, orientações sobre saúde auditiva e espaço de estimulação cognitiva. A proposta é ampliar o acesso à informação, ao cuidado e ao convívio comunitário.

No dia 18 de setembro, a Alzheimer’s Disease International (ADI) lança seu relatório anual, que este ano aborda estratégias de reabilitação em demências, por meio de terapias não farmacológicas, justamente o modo de atuação do Instituto.





“É preciso romper com o olhar exclusivamente biomédico sobre a demência e reconhecer que o cuidado vai além dos medicamentos. No Instituto, colocamos as pessoas no centro, com suas histórias, preferências e potencial preservado. A arte, a escuta e a convivência são caminhos que transformam a jornada do Alzheimer e nos ajudam a enfrentar o estigma com dignidade e afeto”, resume Elaine Mateus.

Sobre o INME





Fundado em 2017, o Instituto Não Me Esqueças atende hoje cerca de 130 famílias em Londrina com oficinas interdisciplinares, grupos de apoio, musicoterapia e ações educativas. Em 2025, foi reconhecido como Entidade de Utilidade Pública Estadual, reforçando seu papel como referência nacional em cuidado humanizado para pessoas com demência. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do INME (https://naomeesquecas.org.br/) e na página oficial da campanha setembrolilas.org.br.



