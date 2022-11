Londrina vacina quase 3,5 mil pessoas contra a covid-19 neste sábado

Neste sábado (26), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 3.486 pessoas contra a covid-19.





Para isso, 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab) estiveram abertos para receber os cidadãos que agendaram um horário. A ação faz parte do mutirão de vacinação organizado pela SMS.



Na última quarta-feira (23), a Secretaria divulgou o agendamento de cinco mil vagas para a vacinação. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, todas as vagas haviam sido preenchidas. Deste total, foi possível apontar o não comparecimento de 1.514 pessoas.





MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Neste mutirão, puderam agendar um horário, através do site da Prefeitura, os cidadãos interessados em tomar as doses de reforço e aquelas do esquema inicial contra a Covid-19 (1ª e 2ª doses).





Os londrineses tiveram a oportunidade de escolher entre as Unidades Básicas de Saúde Aquiles Stenghel, Armindo Guazzi, Carnascialli, Ernani Moura Lima, Itapoã, João Paz, Ouro Branco, Padovani, Santa Rita, Santiago, Vila Brasil e o Centrolab.

Somente no Centrolab, a Secretaria de Saúde pretendia aplicar mil doses, das 7h às 19h. A unidade fica na Rua Benjamin Constant, 500, no Centro. As quatro mil doses restantes foram divididas entre as 11 UBS integrantes do mutirão.



NOVOS AGENDAMENTOS





Para aqueles que não conseguiram agendar um horário no mutirão de imunização, a Prefeitura de Londrina abriu mais quatro mil novas vagas nesta sexta-feira (25).





Os horários estão disponíveis para os dias 28 de novembro a 3 de dezembro. Durante a semana, a vacinação será feita em todas as Unidades Básicas de Saúde de Londrina. Para marcar o dia e a hora da vacina basta acessar o site da Prefeitura de Londrina.