Londrina vai disponibilizar dados sobre filas de espera para cirurgias

Após cobrança do MP-PR (Ministério Público do Paraná) e da DPU (Defensoria Pública da União), a secretaria municipal de Saúde vai passar a informar aos pacientes qual o lugar da fila em que estão para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas.





Em março, as instituições expediram uma recomendação administrativa para o responsável pela pasta, Felippe Machado, e a diretoria do Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema), indicando a demanda.



O Mistério Público e a Defensoria da União afirmam que “a intenção é garantir a publicidade e transparência de dados para a população sobre os serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade.”





Segundo Machado, a recomendação foi acatada e as medidas para que seja cumprida estão sendo adotadas.





“Acreditamos que em até 50 dias consigamos iniciar. É um processo de construção e nossas equipes de informática estão preparando o sistema para poder disponibilizar essas informações, de forma individual, para cada paciente”, afirmou.





