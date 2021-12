Mais 138 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná nesta quarta-feira (22)

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 138.060 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná nesta quarta-feira (22), às vésperas do Natal. O voo LA-4777 deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 9h15.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A nova remessa ainda aguarda a divulgação do informe técnico do Governo Federal. O documento definirá o público-alvo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As doses serão encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento.





A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) descentralizou nesta terça-feira (21), por via terrestre, 262.421 vacinas contra a Covid-19 para as suas Regionais no Paraná. Os imunizantes são referentes à 73ª pauta do Ministério da Saúde e destinados à DR (dose de reforço), D1 (primeira dose) de adolescentes e D2 (segunda dose) da população a partir de 12 anos.