Mais 237 casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus foram divulgados neste domingo (4) pela Sesa (Secretaria estadual da Saúde). Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.725.758 casos confirmados e 44.901 mortos pela doença. Não houve registro de óbitos no Estado nem no sábado nem neste domingo.









O boletem relata sinda que o Paraná aplicou 27,4 milhões de doses e no estado são quase 4,5 milhões de pessões vacinadas.