Mais 67,8 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

As 67.860 doses de vacinas contra a Covid-19 referentes à 66ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde chegaram ao Paraná nesta terça-feira (9). A remessa desembarcou no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 07h55, no voo LA 3157.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os imunizantes estão no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, de onde serão enviados às Regionais de Saúde nos próximos dias.

Continua depois da publicidade





As vacinas da Pfizer/BioNTech são destinadas para dose de reforço (DR) de idosos acima de 60 anos que finalizaram o esquema vacinal entre 12 a 18 de maio. Do total, 31.611 doses são para o município de Toledo (Oeste), que participa de um projeto piloto com a farmacêutica, e as outras 36.249 para o restante do Estado.





Nesta segunda-feira (8), o governo federal já havia enviado 161.460 vacinas da Pfizer ao Estado, sendo 47.970 DR para profissionais da saúde e idosos, 54.990 para segundas doses (D2), referentes à 48ª pauta, e 58.500 para completar 100% da D2 da pauta 49.