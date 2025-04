Mais de 4 mil pessoas tomam vacina contra a gripe nas UBSs e na ExpoLondrina

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Fernanda Fabrin, avalia que o número de doses aplicadas até agora é significativo. “Nossas equipes estão preparadas e organizadas para atender a população, para que possamos atingir 90% do público-alvo que é o preconizado. Sabendo que a vacina protege contra as formas graves da doença, é importante a pessoa estar imunizada para que ela evite ter complicações, como internações, e até óbitos em decorrência da influenza”, informou.

O estudante Júlio Cesar Simão também fui imunizado na ExpoLondrina 2025. “Me informaram que a vacinação iria iniciar começar no Parque Ney Braga, então como eu já vinha para a Exposição aproveitei a oportunidade para tomar a vacina. Achei bom porque pude para passear e me imunizar”, disse.

Na ExpoLondrina foi de sexta (4) a domingo (6). Uma das pessoas que recebeu a dose vacina na Exposição foi Jocelina Alves Viana, 88 anos. Ela faz parte do grupo de idosos. “Achei bom poder contar com a vacinação dentro Parque, pois eu tomo esta vacina todos os anos e, desta vez, aproveitei para dar um passeio”, afirmou.

Com 62 mortes por Covid-19 em 2025, Saúde reforça importância da vacina no Paraná

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza aplicou 4.099 doses, desde sexta-feira (4), quando a campanha iniciou em Londrina, até domingo (6). Deste total, 3.249 doses foram aplicadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e 850 no ponto de vacinação inserido no Parque de Exposições Governador Ney Braga, durante a ExpoLondrina.

Onde se vacinar





A vacinação prossegue nesta semana, em todas as UBSs, das 7h às 18h30, e também na ExpoLondrina, até domingo (13). Na Exposição Agropecuária, o ponto de vacinação – localizado próximo ao portão de entrada do Parque – funciona das 14h às 22h, durante a semana, e das 10h às 22h no sábado e domingo. Na ExpoLondrina, além da vacina contra gripe, a Prefeitura está ofertando vacinação contra HPV, para pessoas com idade entre 9 e 19 anos, e contra dengue, voltada aos que têm entre 10 e 14 anos.

Publicidade





Para esta e a próxima semana (do dia 7 ao dia 11 e do dia 14 a 17), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abrirá algumas unidades com horário estendido, das 7h às 22h, para realizar a multivacinação. São elas: UBS Lindoia (segunda-feira); UBS Piza (terça); UBSs Alvorada e Vila Brasil (quarta); UBS Parigot (quinta); UBS Vila Casoni (sexta). No feriado da Paixão de Cristo, no dia 18, as UBSs não abrirão.





Para receber a dose, não é necessário agendar atendimento, basta comparecer à uma das unidades com os documentos de identificação e, de preferência, com a carteira de vacinação em mãos.

Publicidade





Nesta fase da campanha, a vacinação contra influenza é direcionada a grupos prioritários, com maior risco de contrair a doença e desenvolver complicações mais graves (conheça todos mais abaixo).





Publicidade

Neste caso, para receber a dose é preciso apresentar, junto com um documento oficial de identificação, como RG ou CNH, um comprovante que ateste o vínculo profissional. O mesmo vale para os trabalhadores da saúde, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e de salvamento, professores dos ensinos básico e superior. (Confira, ao final, todos os grupos).





O objetivo da administração municipal é imunizar, pelo menos, 90% do público-alvo, que totaliza 238.677 moradores de Londrina. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde (MS) é tríplice, ou seja, protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul nos últimos meses: H1N1, H3N2 e B.

Publicidade