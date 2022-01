UBS do Chefe Newton será destinada exclusivamente para síndromes respiratórias

Diante do tensionamento na rede de atenção primária com o grande aumento da procura por consulta médica, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Chefe Newton, na zona norte de Londrina, também vai atender exclusivamente casos de síndromes respiratórias. A mudança começa na segunda-feira (16). Com o posto serão quatro locais recepcionando os pacientes com sintomas gripais.

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, irão funcionar as unidades do Chefe Newton, Vila Casoni (área central) e Guanabara (zona sul), e 24 horas por dia a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará (região oeste). A demanda está num nível alto desde o início do ano. Na semana do dia oito de novembro de 2021, por exemplo, foram abertas 1.157 fichas no Sabará. Nesta semana, até quinta-feira (13), eram 2.961 somando a UPA e os outros dois postos de síndromes respiratórias.



Nesta semana a reportagem mostrou a longa espera de pacientes que estavam atrás de atendimento com suspeita ou confirmação de Covid-19 ou Influenza. “A UPA do Sabará conta com oito médicos. Nas UBS são quatro e a do Chefe Newton vai iniciar com dois. Casos com gravidade não têm esperado 30 minutos, só que a grande maioria são leves e nesse sentido, por conta dessa demanda que tem se mostrado muito alta, o tempo de espera, em determinados momentos, tem sido bastante elevado. Na média, em casos leves na UPA, tem sido de 3h30, quatro horas”, elencou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.







