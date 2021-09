Maringá inicia vacina adolescentes com comorbidades

A Prefeitura de Maringá vacina a 1ª dose contra covid-19 nesta segunda (26) adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas. É obrigatório apresentar declarações no ato da vacinação, além de documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência em Maringá. Gestantes entregar também prescrição médica. A vacinação para este público inicia a partir das 13h. Confira as declarações: http://www2.maringa.pr.gov.br/cdn-imprensa/vacinacomorbidade.pdf

Continua depois da publicidade





Também segue a aplicação de 3ª dose em pessoas com 80+ que tiveram a segunda dose aplicada com mais de 180 dias e pessoas com alto grau de imunossupressão com 2ª dose aplicada com mais de 28 dias.

Continua depois da publicidade





São pessoas imunossuprimidas aquelas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia, transplantados de órgão sólido ou células-tronco, pessoas com HIV/Aids, corticoide em dose maior ou igual a 20mg/dia por mais de 14 dias, drogas modificadoras da resposta imune, doenças intestinais inflamatórias, hemodiálise e doenças imunomediadas inflamatórias crônicas). Este público deve apresentar comprovações como declaração médica, receita, exames ou encaminhamento.





A Prefeitura de Maringá reforça que as pessoas com dificuldade de mobilidade são vacinadas no carro. Basta estacionar em frente a Unidade Básica de Saúde e sinalizar para equipe da UBS. Os idosos acamados são vacinados nas residências pela equipes da Secretaria Saúde. As famílias dos idosos precisam solicitar a necessidade na unidade mais próxima de sua residência.

Continua depois da publicidade





IMPORTANTE: A dose de reforço vale para pessoas com 80+ e imunossuprimidos que tenham tomado as duas primeiras doses de Pfizer (imunizante que será aplicado nesta segunda) ou de outro fabricante. Ou seja, mesmo quem tomou Coronavac ou Astrazeneca deve tomar o reforço da Pfizer. Todos devem apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação.





A segunda dose segue destinada para todos os públicos. Confira na caderneta de vacinação se já chegou o momento de receber a imunização completa. Leve o documento pessoal com foto e carteira de vacina. Confira os locais de vacinação:





1ª DOSE: Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade:





13h às 16h: UBS Zona 7, UBS Aclimação, UBS Alvorada III, UBS Cidade Alta, UBS Ney Braga e UBS Parigot de Souza





3ª DOSE PESSOAS COM 80+:





9h às 16h: UBS Floriano (com agendamento), UBS Aclimação, UBS Alvorada III, UBS Império do Sol, UBS Grevíleas, UBS Universo, UBS Cidade Alta e UBS Olímpico.





9h às 17h - UBS Iguatemi, UBS Guaiapó-Requião, UBS Pinheiros,

Policlínica Zona Sul, UBS Iguaçu, UBS Tuiuti e UBS Mandacaru 3ª DOSE IMUNOSSUPRIMIDOS





9h às 17h: UBS Iguaçu, UBS Mandacaru, UBS Pinheiros, Policlínica Zona Sul e UBS Tuiuti

2ª DOSE TODOS OS PÚBLICOS





AstraZeneca:





9h às 16h: UBS Floriano, UBS Império do Sol, UBS Grevíleas, UBS Universo, UBS Olímpico, UBS Morangueira, UBS Vila Operária





9h às 17h - UBS Iguatemi





Pfizer:





9h às 16h - UBS Morangueira, UBS Vila Operária





9h às 17h - UBS Pinheiros, UBS Tuiuti, UBS Iguaçu, PoliclínicaZona Sul e UBS Mandacaru





Coronavac:





9h às 17h - UBS Iguaçu





9h às 16h - UBS Zona 7, UBS Alvorada III, UBS Império do Sol, UBS Vila Operária e UBS Morangueira