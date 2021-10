Maringá vacina adolescentes com 13 anos ou mais

A prefeitura de Maringá anunciou neste domingo (24) que nesta segunda-feira (25) a vacinação contra covid-19 será para adolescentes de 13 a 17 sem comodidades. Também seguirá a vacinação em adolescentes de 12 a 17 com comorbidade, deficiência permanente, gestantes e puérperas (precisam apresentar declarações no ato da vacinação); e pessoas com 18 anos ou mais.

Todos precisam apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência em Maringá. Gestantes devem levar prescrição médica. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais/ responsáveis e também apresentar a declaração assinada pelo responsável. Confira as declarações: http://www2.maringa.pr.gov.br/cdn-imprensa/vacinacomorbidade.pdf

A vacinação de 3ª dose será destinada para o público de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que atuam em Maringá com 2ª dose aplicada há mais de 180 dias e em pessoas com alto grau de imunossupressão com 2ª dose aplicada há mais de 28 dias. Este último público deve apresentar comprovações como declaração médica, receita, exames ou encaminhamento.





A segunda dose segue destinada para todos os públicos. É necessário apresentar documento pessoal com foto e carteira de vacinação.