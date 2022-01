Maringá disponibiliza Unidades Básicas de Saúde para vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Maringá disponibiliza 35 Unidades Básicas de Saúde para a vacinação contra a gripe. A vacina é destinada para pessoas a partir de 6 meses de idade. Confira os locais e horários de vacinação aqui.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação. A imunização segue enquanto durar o estoque de insumos.

No ano passado mais de 155 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. Não há intervalo entre as vacinas da gripe e covid-19. Ambas podem ser tomadas no mesmo dia.





O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, alerta que as medidas de combate ao coronavírus se estendem para prevenção da Influenza.





“O uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social são armas poderosas no combate à gripe. E a vacina contra a covid-19 também contribui na prevenção”, garante.