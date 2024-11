Maternidade Municipal de Londrina oferece oficina de parto para gestantes

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover a oficina de parto na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. Em parceria com o programa de Residência de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a oficina é voltada para gestantes aprenderem a trabalhar mobilidade pélvica, respiração, fases e liberdade de posturas de parto.





A Maternidade Municipal realiza todo mês cerca de 650 atendimentos obstétricos e 180 partos por mês, entre normal e cesárea. A coordenadora de Enfermagem da Maternidade Municipal, Regina Adario, explicou que é importante a instrução das gestantes sobre o que fazer no parto. “Uma boa orientação é essencial para trabalhar os movimentos na hora do parto, para que a experiência seja confortável para ela e para o bebê”, disse.



Segundo a docente da UEL, Adriana P. Fontana de Carvalho, outro objetivo da oficina é ensinar as futuras mamães a reconhecer cada fase do parto e assim poder agir de forma a favorecer o parto”, apontou.





A gestante também poderá levar o acompanhante, para que ele participe e auxilie na experiência do parto. É importante estar usando roupas leves e confortáveis para o exercício da oficina. O curso será oferecido uma vez ao mês, com limite de dez vagas em cada sessão dentro da maternidade. A primeira data da ofcina está prevista para o próximo dia 14. As inscrições poderão ser feitas a partir de novembro po meio deste site.