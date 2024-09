Médico especialista promove palestra gratuita sobre Alzheimer no Sesc Centro nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (4), o Sesc Londrina Centro promove a palestra “Explorando o Alzheimer: fatos, mitos e o que há de novo”. O evento acontece às 14h15 na rua Fernando de Noronha, 264, Centro de Londrina e será gratuito e aberto ao público.







A palestra ministrada pelo geriatra Marcos Cabrera, professor titular de Geriatria na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Com experiência na promoção do envelhecimento saudável, Cabrera é conhecido por traduzir as mais recentes descobertas sobre o Alzheimer em linguagem acessível, tanto em palestras quanto em suas redes sociais.

Nesta edição especial do Mês Mundial de Conscientização sobre Alzheimer, o médico aborda temas fundamentais para quem convive com a condição, destacando a importância da vida ativa e da interação social no tratamento.