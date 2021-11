Menina de 6 anos recebe dose de vacina contra a Covid por engano em SC

Uma menina de 6 anos recebeu por engano, na semana passada, uma dose de vacina contra a Covid-19 em Criciúma (SC). O caso ocorreu no último dia 26, há uma semana, e foi confirmado nesta terça-feira (2) pela Prefeitura local, sob gestão Clésio Salvaro (PSDB), no sul do estado.

A criança, que havia sido levada à unidade de saúde para tomar vacina contra a gripe, passa bem e está sendo acompanhada por um infectologista, de acordo com a prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que "está prestando todo o auxílio" à menina.

Segundo o comunicado, a dose da vacina contra a Covid, da marca Pfizer, foi administrada por uma vacinadora profissional por equívoco. Ainda segundo a prefeitura, a funcionária "foi afastada imediatamente das suas funções para averiguação do ocorrido e uma sindicância foi instaurada para apurar o caso".

O caso foi notificado como erro de imunização e informado à Dive-SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina).

Para prefeituras que passem por este problema, a orientação das autoridades é que o erro de imunização seja informado ao e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde. O município ainda deve monitorar possíveis eventos adversos pós-vacinação na pessoa imunizada por engano.