Menos de 2% dos com esquema vacinal completo contraíram Covid em Londrina

Estudo realizado pela equipe técnica da secretaria municipal de Saúde, em parceria com especialistas de estatística da UEL (Universidade Estadual de Londrina), apontou que a vacinação contra a Covid-19 tem mostrado eficácia em Londrina, repercutindo nos dados gerais relacionados à pandemia.

Dos 256.225 moradores que receberam as duas doses ou a dose única entre fevereiro e setembro, apenas 1,68% foi diagnosticado com a doença após 14 dias da aplicação, o que representa 4.305 pessoas.



Levando em conta os óbitos por Covid neste público com o esquema vacinal completo - com Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen -, o número é ainda menor. Somente 0,095% morreu em decorrência da Covid, ou seja, 244 londrinenses.





De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), nenhum imunizante é 100% efetivo para prevenir a infecção pelo vírus, no entanto, as vacinas funcionam e são fundamentais para controlar a pandemia. Sempre haverá uma pequena proporção de pessoas com a vacinação completa que ficará doente.



