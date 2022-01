Ministério da Saúde deixa quase 32 milhões de doses da vacina Janssen paradas

O Ministério da Saúde tem 31,7 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 paradas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Foram entregues pela pasta apenas 9,2 milhões de doses para os estados, segundo dados de um informe técnico.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No total, a pasta obteve 41 milhões de doses do imunizante, sendo 38 milhões adquiridas em um contrato com o laboratório e 3 milhões doadas pelos Estados Unidos. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Jornal Nacional.





A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a vacina da Janssen para uso emergencial em março do ano passado. Diferentemente de outros imunizantes, ele necessita de apenas uma dose no ciclo primário. A pasta adotou a dose de reforço para quem tomou a vacina.





O Ministério da Saúde disse, em nota, que 31,7 milhões de doses estão armazenadas e poderão ser prontamente distribuídas quando solicitadas pelos estados.

Continua depois da publicidade





"Importante esclarecer que alguns entes federados solicitaram à pasta a suspensão do envio dos imunizantes, devido a saturação da Rede de Frio", disse.





Segundo o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), desde o final do ano passado os estados e os municípios solicitaram que o envio de doses contra a Covid-19 passasse a ser realizado a partir da demanda do estado.





Disse ainda que não conhece qualquer solicitação dos estados pela distribuição de determinado fabricante em detrimento a outro.