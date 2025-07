'Mommy Makeover': cirurgia plástica de corpo todo após gestação traz riscos

Sete meses após o parto de Ravi, a influenciadora Vitória Moraes, conhecida como Viih Tube, 24, compartilhou nas redes sociais que havia feito uma cirurgia de transformação. "Operei uma hérnia umbilical, fiz peito, abdominoplastia e lipoaspiração, nas costas e nos braços. Amei", disse a ela, que também é mãe de Lua, de 2 anos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A comerciante Isadora Barreto, 34, também optou por fazer um conjunto de cirurgias plásticas após dar à luz seu segundo filho. "Fiz a cirurgia tripla, chamada de 'mommy makeover'. Fiz a lipoaspiração no corpo todo, a abdominoplastia e os seios também, a mastopexia [que levanta e remodela os seios]", contou ela à Folha.





"Mommy makeover" é o nome dado ao conjunto de procedimentos cirúrgicos estéticos realizados após o parto, com o objetivo de transformar áreas do corpo que foram impactadas pela gestação e amamentação. As cirurgias mais comuns incluem as três citadas pelas mulheres. Nesta modalidade, elas são realizadas em uma só operação.

Publicidade





Cirurgiões plásticos ouvidos pela reportagem dizem que grande parte das pacientes se programa para operar após darem à luz a todos os filhos planejados.





Os médicos explicam como funcionam os procedimentos e quais são os pontos de atenção na hora de tomar a decisão e de operar, de fato. Eles ainda citam quais são os riscos e os custos do procedimento.

Publicidade





Cuidados antes da cirurgia

Isadora Barreto conta que acompanhou seu médico nas redes sociais por dez anos até decidir realmente operar, três anos após o nascimento de seu segundo filho.

Publicidade





A manicure Graceane, 33, também diz que esperou dois anos após o nascimento do segundo filho. Antes da operação, teve que perder cerca de 20 kg. Ela mora em Correio do Bom Jesus, no interior de Minas Gerais, e diz que optou por viajar por duas horas até São Paulo para ser operada por um cirurgião de sua confiança.





O cirurgião José Cury, especializado em lipoaspiração, afirma que cada mulher passa por uma avaliação individualizada antes de ser operada. A preparação e o plano cirúrgico são "adaptados às suas necessidades e características corporais: "não existe uma fórmula única".

Publicidade





Segundo o médico, mulheres com doenças cardiovasculares descompensadas, problemas de coagulação sanguínea, distúrbios imunológicos, anemia severa ou que ainda estejam em fase de amamentação não devem realizar o procedimento.





"Além disso, pacientes com expectativa irreal de resultados ou sem suporte adequado no pós-operatório também devem ser cuidadosamente avaliadas", diz Cury, que é membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Publicidade





Tabagismo e sedentarismo também são fatores de contraindicação, segundo Marco Polo Rios, médico especializado em cirurgias associadas pelo HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo) e pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

Publicidade





Os médicos dizem que é necessário esperar um período de três a seis meses após o parto, ou após a última amamentação (a depender do caso), para realizar as cirurgias.





"Esse intervalo permite que o corpo se recupere dos efeitos da gestação e da amamentação. O tempo exato pode variar de acordo com a saúde da paciente, a estabilização do peso corporal, os exames laboratoriais e o estado emocional", diz Cury.





Para Cury, alguns profissionais evitam indicar a operação por envolver múltiplas áreas do corpo, o que exige mais tempo, atenção rigorosa à segurança do paciente e uma recuperação cuidadosa. "Se a paciente não estiver em boas condições clínicas ou não tiver uma rede de apoio no pós-operatório, o ideal é adiar ou optar por etapas cirúrgicas separadas", ressalta.





Os custos variam conforme a quantidade de cirurgias realizadas e as especificidades de cada uma delas. Greiceane diz que gastou R$ 130 mil ao todo, incluindo os custos com equipe médica e medicamentos. Isadora diz que gastou cerca de R$ 120 mil.





A operação e o pós

Como qualquer cirurgia plástica, o "mommy makeover" traz riscos como dor, fraqueza, sangramento, infecção, trombose e embolia, segundo o médico Marco Polo Rios. Por isso, os médicos prescrevem 30 dias de repouso completo.





Isadora conta que, na prática, sua recuperação durou três meses, mas que não sentiu dores devido aos remédios prescritos. "A gente não retoma a vida 100% ao normal depois de 30 dias. Mas voltei a trabalhar. Em três meses, voltei a fazer todos os meus exercícios normalmente."





Graceane diz que ficou hospedada em um apartamento em São Paulo por 13 dias e recebia visitas dos médicos. Ela também afirma que participou de um grupo de WhatsApp com outras pacientes do mesmo cirurgião, com as quais trocava experiências.





Após a operação, ela diz ter contado com a ajuda de sua irmã e de uma babá para cuidar de seu filho de dois anos: "Você não pode carregar o bebê. Ele não pode sentar no seu colo. Nem chegar perto e nem ficar em cima de você por um mês".





A manicure contou ter tido dificuldade em não poder tocar o filho: "É muito difícil. Você quer cheirar, você quer ficar ali perto, você quer carregar, você quer ficar brincando. E eles procuram isso em nós".





Apesar da dor e da distância dos filhos, as mães dizem que a operação vale à pena. "O meu rosto mudou bastante, a expressão mudou muito, me sinto bem. A autoestima muda a mulher. A gente fica muito melhor. Vale cada dia", diz Graceane.





"Ser mãe é um sonho. E realizei o meu. Tive meus filhos e respeitei o tempo. Curti eles, curti meu segundo por três anos. Não tinha o corpo que eu queria, mas tinha um filho saudável, um filho perfeito. Quando foi possível, decidi cuidar de mim", conta Isadora.





"Consegui conciliar tudo e estou feliz. Estou mãe, estou mulher, estou bonita", afirma a comerciante.