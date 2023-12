Mutirão de cirurgias de catarata em Londrina atende 52 pessoas pelo SUS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), realizou neste sábado (16), em Londrina, na região Norte, um mutirão de cirurgias de catarata para 52 pessoas. Buscando acelerar os procedimentos de oftalmologia, as operações, que envolvem pacientes da 17ª Regional de Saúde, aconteceram em parceria com o Hoftalon - Hospital de Olhos.





A ação ajudou a diminuir o tempo da fila de espera e garantir mais qualidade de vida para as pessoas que necessitam da cirurgia. A estratégia segue o projeto de descentralização da saúde, garantindo o atendimento mais próximo dos pacientes.

Estamos realizando um grande esforço para dar continuidade a cirurgias que foram represadas durante a pandemia. Semanalmente, temos realizado mutirões de oftalmologia em todo o Paraná, dando mais fluxo para a fila de espera e proporcionando melhorias para algo tão sensível da nossa população, que é a capacidade de enxergar", avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Angelina Aparecida, de 72 anos, foi de Apucarana para Londrina para realizar o procedimento de catarata. "Estou muito feliz por fazer essa cirurgia. Primeiro passei por um mutirão de triagens no qual marcaram meu procedimento. Só tenho que agradecer por todos que cuidaram de mim. Estou ansiosa para retirar o curativo e voltar a enxergar", comentou.