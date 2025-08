Mutirão de cirurgias do Hospital Zona Sul de Londrina atende 16 crianças de sete municípios

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade, conhecido como Hospital Zona Sul de Londrina (HZS) e integrante da rede própria do Governo do Estado, promoveu neste sábado (2) um mutirão de cirurgias infantis que beneficiou 16 crianças com idades entre três e 10 anos.





A iniciativa faz parte do Opera Paraná, programa estadual criado para ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, reduzindo a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da melhor utilização da estrutura hospitalar estadual.

As crianças atendidas no mutirão foram dos municípios de Londrina, Miraselva, Rolândia, Cambé, Jaguapitã, Primeiro de Maio e Assaí, todos pertencentes à 17ª Regional de Saúde de Londrina, da qual o hospital é referência para 21 municípios. O procedimento realizado foi a postectomia (correção de fimose), conduzido pela equipe especializada em cirurgia infantil.





O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou o impacto positivo da ação. “O mutirão é um exemplo claro de como o Opera Paraná tem contribuído para acelerar o acesso a cirurgias e fortalecer a saúde pública em todas as regiões. Nosso objetivo é seguir avançando, com responsabilidade e compromisso com a população”, afirmou.

Além da agilidade no atendimento, o mutirão foi planejado com foco no acolhimento humanizado. A ala cirúrgica foi decorada com tema infantil, e as crianças receberam refeições especiais, pensadas para tornar a experiência hospitalar mais leve e tranquila.





Equipes Multiprofissionais

Com cinco salas cirúrgicas, 26 leitos na enfermaria cirúrgica e uma média de 800 procedimentos mensais, o Hospital Zona Sul se destaca pela estrutura moderna e pela atuação de equipes multiprofissionais qualificadas.





O diretor-geral da unidade, Geraldo Júnior Guilherme, reforçou o cuidado com os pacientes. “Estamos muito felizes com esta ação. Tudo foi planejado com muito carinho e respeito à população. Nosso compromisso é com a vida e com a dignidade de quem mais precisa”, disse. “A ação reforça o papel do HZS como referência regional em atendimentos especializados e humanizados, contribuindo de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida da população da região”.

Opera Paraná





Implantado em 2022, o Opera Paraná representa uma transformação na saúde pública do Estado, garantindo atendimento a milhares de paranaenses que aguardavam por cirurgias eletivas. Entre 2021 e 2024, o número de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde no Paraná saltou de 331.787 para 2.079.521 – um crescimento de 526%. Atualmente, o Estado realiza cerca de 2.100 cirurgias por dia, o equivalente a 87,5 por hora.

Esse avanço expressivo foi possível graças a um investimento superior a R$ 1,3 bilhão por parte do Governo do Estado, por meio da Sesa. O programa passou por duas fases importantes: a primeira, com aporte de R$ 150 milhões, resultou em aumento de 47% no número de cirurgias de 2021 para 2022; e a segunda, com R$ 450,6 milhões, garantiu um crescimento adicional de 20% entre 2022 e 2023.





