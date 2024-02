Mutirão vacina 290 crianças de Rolândia contra a dengue neste sábado

O município de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) promoveu, neste sábado (24), um mutirão para imunizar crianças de dez a 11 anos contra a dengue. O atendimento começou às 9h nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Planalto e Santiago.



De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura, 290 doses foram aplicadas durante o dia, sendo 146 na unidade do Santiago e 144 na do Planalto.



“Rolândia tem ainda 1.564 doses disponíveis para as crianças de 10 e 11 anos, que é o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde (MS)”, informou a administração municipal.