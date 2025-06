No inverno tendência é comer mais, porém há benefícios em treinar no período de frio

Quando as temperaturas despencam, quando chega o inverno, todo mundo sente que dá vontade de comer mais, além de ficar com mais preguiça e querer acordar mais tarde. Entretanto, quase que na mesma medida o corpo também gasta mais energia. Não à toa, treinar e praticar exercícios físicos no frio provocam alguns benefícios no corpo, diferentes de quando é época de calor. Entre as vantagens está o que muitos frequentadores de academias buscam: queimar mais calorias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Treinar no frio é difícil, mas tem suas vantagens. E uma delas é justamente queimar mais calorias porque o corpo precisa gastar mais energia para manter a temperatura. A consequência é direta”, afirma o personal trainer e fundador da Vibe Sport Concept Lab, Silvio Prado, que também é especialista em performance e esportes de Endurance. De acordo com ele, também é vantajoso praticar exercícios físicos no frio para melhorar a imunidade, o humor, o sono e o sistema cardiovascular. “Quando está frio, o treino ajuda a potencializar a respiração e os músculos do coração”, justifica.

Publicidade

Em relação à imunidade, a prática do exercício em períodos mais frios é boa para fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a resistir a infecções. Silvio recomenda, entretanto, que os treinos ao ar livre sejam bem agasalhados e os treinos em ambientes fechados sejam com janelas abertas para circulação do ar. Além disso, a liberação de endorfina eleva o bem-estar e o humor, diminuindo as chances da chamada depressão sazonal, típica de dias mais frios e cinzentos. “Tudo isso reflete diretamente na qualidade do sono. A gente até tem vontade de dormir mais, mas esse sono tem mais qualidade.”

No sistema respiratório e cardiovascular também há vantagens em treinos em épocas mais frias. “Com o frio, o coração trabalha mais para bombear o sangue. E isso também é, na realidade, um tipo de exercício, já que o coração é um músculo, ajudando a fortalecer o sistema circulatório. O mesmo acontece no sistema respiratório, cuja capacidade se fortalece com a prática de exercícios físicos”, avalia o especialista.