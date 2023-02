Neurocirurgião do Hospital Universitário é condecorado pelas Forças de Paz da ONU

O neurocirurgião pediátrico, Alexandre Casagrande Canheu, que atua no Hospital Universitário e na Clínica Pró-Kids, foi condecorado pelas Forças Internacionais de Paz da ONU, um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no atendimento de bebês e crianças com condições neurológicas complexas, e que o tornam uma referência não só no estado do Paraná, mas em todo o Brasil.







A cerimônia de condecoração aconteceu em São Paulo, quando ele recebeu a Medalha Colar da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. Ela é destinada a premiar profissionais que tenham realizado importantes contribuições ao país no desempenho de suas funções. Na cerimônia, o cirurgião recebeu também um certificado e muitos elogios por sua abordagem humanizada e colaborativa, além da liderança na promoção de excelência em sua especialidade.

“Essa medalha tem um grande significado para mim e toda a equipe, porque é um reconhecimento do trabalho que temos realizado para as crianças do Brasil. É também uma motivação para buscar ainda mais a recuperação das crianças e a inclusão delas na sociedade, trazendo sempre uma alegria para as famílias. Criança foi feita para brincar, para ser feliz, e não para sentir dor”, comenta Dr. Alexandre.





Além da sua atuação no HU há 10 anos, o médico realizou em sua clínica de Espasticidade Pro-Kids de Londrina, atendimento a centenas de crianças que vêm de todo o país. Tendo dado uma grande contribuição para o avanço da Neurocirurgia Pediátrica, sendo pioneiro em protocolos de diagnóstico e tratamento das Hemorragias da Prematuridade, uma condição que afeta muitos bebês e que pode levar a problemas neurológicos graves. Além disso ele foi o primeiro cirurgião do interior do Estado a realizar cirurgia para caso de Paralisia Cerebral e Espasticidade, o que demonstra seu comprometimento fornecer tratamento inovadores e eficazes aos pacientes.

Conhecido por sua atenção pessoal e dedicada a cada um de seus pacientes e uma abordagem colaborativa, trabalhando com outros médicos e profissionais de saúde para os melhores tratamentos. Com isso, alcançou mais de 30 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha diariamente informações sobre as cirurgias e tratamentos, as dúvidas mais comuns dos pais, e histórias dos pacientes.