UBS da Vila Ricardo em Londrina atenderá suspeitas de Covid-19 a partir de sábado

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Ricardo passará a atender pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19, juntamente com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, durante os finais de semana. O atendimento iniciará neste sábado (5). A medida é para reforçar a rede de antendimento, segundo a prefeitura.

O último boletim sobre a Covid-19 em Londrina indicou 1.630 casos ativos da doença. A média de casos mantém alta desde janeiro principalmente por conta da variante ômicron, que possui uma capacidade superior de transmissão.

Por conta disso, Londrina conta também com o Disque-Coronavírus, consultas em telemedicina pelo telefone gratuito 0800-400-1234. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para triagem e agendamento de pacientes com exames positivos de Covid-19 e que não possuem sintomas ou estão com quadros leves.





O objetivo é desafogar as unidades de atendimento presencial, já que os médicos poderão prestar as orientações à distância. Após a confirmação de que o paciente possui um laudo de exame com resultado positivo, é feito o agendamento da teleconsulta, na qual o médico da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) repassa as informações do período de isolamento, fornece o atestado médico e prescreve a medicação para alívio dos sintomas, se necessário.