Antiga UBS Silvino em Cambé vai atender casos de suspeita de dengue

A partir desta quarta-feira (19), a antiga UBS do Silvino, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), irá funcionar como unidade de atendimento ampliado para casos de suspeita de dengue.





Dado aos altos índices e considerando a região de maior incidência da doença no município, a Secretaria de Saúde Pública destacou um lugar para atendimento de pessoas com sintomas que possam ser dengue. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, e fica localizada na Rua Presidente Nilo Peçanha, 318.





Podem procurar a unidade qualquer adulto com sintomas que possam ser dengue, como: dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, febre, diarreia e vômito. O local irá contar com atendimento médico e de enfermagem.





Pacientes com quadro agravado por possível dengue, ou som sintomas como sangramento ou desmaio, a orientação segue sendo SAMU ou levar direto para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas ou a UPA, já que são espaços com sala de emergência e atendimento mais qualificado. Crianças com suspeita de dengue devem levadas para Unidades Básicas de Saúde com pediatra ou a UPA.





A secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, explicou que a unidade foi definida estrategicamente pensando no índice de casos hoje em Cambé. “Escolhemos a região pelo número de suspeitos de dengue, e por conta da região com maior incidência de suspeitos e confirmados como Silvino e grande Novo Bandeirantes”, ressaltou.





Cambé hoje conta com 2.920 notificações de dengue, 285 casos confirmados da doença e quatro casos de óbitos em investigação.