Anvisa identifica dois casos de ômicron no Brasil; amostras passarão por confirmação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou na tarde desta terça-feira (30) que foi identificada a variante ômicron no Brasil.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A agência reguladora informou que serão enviadas para análise laboratorial confirmatória as amostras de dois brasileiros que, preliminarmente, apresentaram resultado laboratorial positivo para a variante ômicron do Sars-CoV-2, após testagem realizada pelo laboratório Albert Einstein.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Isso ocorreu após um passageiro, que desembarcou em Guarulhos no dia 23 de novembro, vindo da África do Sul , portando resultado de RT-PCR negativo, com vistas a se preparar para a viagem de regresso à África do Sul, procurar o laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos, no dia 25 de novembro, para, já na companhia de sua esposa, realizar o teste de RT-PCR requerido para o retorno.





Naquele momento, ambos testaram positivo para a Covid-19 e o fato foi comunicado ao Cievs -SP (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo.





Diante dos resultados positivos, o laboratório Albert Einstein adotou a iniciativa de realizar o sequenciamento genético das amostras.

Continua depois da publicidade





Ademais, o laboratório notificou a Anvisa sobre os resultados positivos dos testes e sobre o início dos procedimentos para sequenciamento genético no dia 29 de novembro e, nesta terça-feira (30) informou que, em análises prévias, foi identificada a variante ômicron do Sars-Cov-2.