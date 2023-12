Arapongas: Cisam arrecada doações de lenços e almofadas ao centro de Oncologia do Honpar

O Cisam (Centro Integrado da Saúde da Mulher) de Arapongas desenvolveu a arrecadação de itens como batons, lenços e almofadas do projeto “Coração Solidário” ao Honpar (setor de Oncologia do Hospital Norte Paranaense). Além disso, realizou atendimentos preventivos durante a campanha “Outubro Rosa” – mês de reforço na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo útero





As doações farão parte dos materiais utilizados ao longo do tratamento de diversas pacientes, que lutam contra o câncer, em sua parte, o de mama. “Os novos acessórios visam elevar a autoestima das mulheres, transmitindo força e garra para seguirem em frente”, disse a gerente do Cisam, Juliana Parazzi. A entrega de todos os materiais aconteceu na última semana.

Conheça o Projeto Coração Solidário





Incluindo todo o atendimento especializado com atendimento médico, odontológico e psicológico a milhares de gestantes de Arapongas, o Cisam arrecada recursos em prol do Projeto Coração Solidário: almofadas desenvolvidas para pacientes mastectomizadas, para melhorar o apoio do membro superior e, consequentemente, promover alívio de desconfortos pós-cirúrgicos.





No grupo de alongamento, a média é de 500 atendimentos mensais, que acontecem nas manhãs das segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 9h.