Arrascaeta, do Flamengo, desabafa após terapia: 'Comecei a viver de novo'

Arrascaeta publicou um vídeo falando sobre a importância da terapia e como ela tem ajudado o meio-campista do Flamengo nos momentos difíceis.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Arrascaeta afirmou que "começou a viver de novo" após fazer terapia. O jogador destacou que passou a aproveitar mais os momentos fora do futebol. Ele não detalhou quando começou a fazer sessões.

Publicidade



O meio-campista citou a importância da terapia durante as lesões. Para ele, o cuidado com a saúde mental serve como um aliado para entender os processos que precisam ser enfrentados.



"Parece que eu comecei a viver de novo ou viver mais plenamente. A minha personalidade, a minha forma de ver as coisas, o despertar de cada dia, de poder compartilhar momentos com a minha esposa, com a minha cachorrinha, que são momentos simples, mas são especiais, lembrou.

Publicidade



"No âmbito do futebol também, no momento das lesões... Você saber que se você der tudo o que tem que dar, as lesões vão ser parte do nosso dia a dia, podem acontecer em um treino, no jogo. Mas é importante saber que você está fazendo o que tem que ser feito. Então, o que vier, você já está preparado para enfrentar."



O que mais ele disse:

Publicidade



- A terapia tem sido uma aliada essencial na minha vida, tanto dentro quanto fora de campo. No esporte, enfrentamos uma pressão constante, e contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis. Para que o jogo aconteça, precisamos estar bem não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E essa mensagem é válida para todos nós, atletas ou não. A vida traz suas próprias pressões e desafios, e compartilhar nossos sentimentos pode fazer toda a diferença, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos valorizar essa conexão e cuidar da nossa saúde mental! Arrascaeta, no Instagram



PRÓXIMOS PASSOS

Publicidade



Arrascaeta está atualmente com a seleção uruguaia. Ele foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa e se prepara para defender o país nos jogos contra Peru e Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



O Uruguai encara a seleção peruana na próxima sexta-feira (11), às 22h30, fora de casa. Na próxima terça-feira (15), a Celeste Olímpica recebe os equatorianos às 20h30.



Arrascaeta tem 38 jogos feitos pelo Flamengo na temporada. O meio-campista uruguaio soma oito gols marcados e 10 assistências realizadas até aqui.