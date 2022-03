Atendendo somente casos de Covid, UPA Sabará deverá voltar à normalidade em maio

A secretaria municipal de Saúde espera retomar toda a rede de assistência em Londrina como era no período antes da pandemia de coronavírus daqui a um mês. Ou seja, a partir de maio deverão voltar ao atendimento normal as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Ouro Branco, na zona sul, e jardim do Sol, zona oeste, que hoje são vacinadoras, e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará, que atualmente atende exclusivamente casos de Covid-19.



Além disso, o planejamento também é para desativar o Centro de Imunização da Zona Norte, devolvendo o prédio para a secretaria municipal do Idoso. “Vamos descentralizar as vacinas para todas as UBS”, detalhou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado. Na segunda-feira (4), o posto de saúde da Vila Casoni, na área central, irá retornar ao funcionamento primário e não mais de coronavírus.



Segundo Machado, as medidas levam em conta o atual momento epidemiológico, com baixo número de casos e atendimentos. “Os dados epidemiológicos é que vão nos guiar. Se permanecer a tendência de hoje, de queda gradativa de números, é muito tranquilo e seguro que possamos implementar essa atualização. Se por ventura houver oscilação nos dados vamos reavaliar e mudar só no momento que tiver segurança”, frisou. Na quarta a média móvel de casos na cidade estava em 30,9.

Na UPA do Sabará a procura tem sido, em média, de 150 a 200 pessoas diariamente. No pico da pandemia essa quantidade chegou a mil, quando eram nove unidades de referência para a doença. “Hoje temos um cenário diferente do que vivemos nos últimos dois anos. Vai permanecer a orientação que a pandemia nos ensinou, da etiqueta respiratória. As pessoas (com sintomas) vão permanecer usando máscara. Vamos ter que aprender a conviver com isso, até mesmo porque a Covid não vai desaparecer de uma vez por todas, vamos ter que conviver com o vírus.”







