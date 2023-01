Atividade física reduz pela metade o risco de desenvolver diabetes

Uma nova pesquisa concluiu que a prática de atividade física reduziu em 50% os riscos de aparecimento de diabetes em comparação com pessoas que não adotavam um estilo de vida com exercícios.





Segundo os autores do estudo publicado nesta segunda (30) na revista Jama, já existem evidências das vantagens dos exercícios associados a uma alimentação saudável na redução das chances de se ter diabetes tipo 2. Mas a nova pesquisa procurou entender o efeito isolado das atividades físicas.

Publicidade

Publicidade





A primeira fase da pesquisa foi composta por 208 participantes com obesidade que adotaram diferentes rotinas de atividades físicas. Um desses grupos foi exposto a uma rotina intensa de exercícios físicos por um ano. Outro grupo foi formado por pessoas que adotaram exercícios físicos de forma moderada. Por último, alguns participantes não foram submetidos a uma rotina de atividades físicas.





A rotina de exercícios físicos foi focada em atividades aeróbicas. Por um ano, os participantes eram supervisionados por profissionais para manter o hábito de exercícios físicos. A dieta, no entanto, não deveria ser alterada.

Publicidade





Após esse primeiro ano, os participantes foram aconselhados a manter a rotina de atividades físicas, mesmo sem terem supervisão direta. Os pesquisadores, então, acompanharam a incidência de diabetes, peso dos participantes e circunferência abdominal em dois períodos: após dois anos da primeira fase do estudo e depois de dez anos.





Nem todos os participantes continuaram nessas outras fases dos estudos. No total, 195 tiveram seus dados coletados para observar as alterações dois anos após a primeira fase e 179 estiveram no acompanhamento que ocorreu dez anos depois.

Publicidade





Após dez anos do início da pesquisa, observou-se que a incidência da doença no grupo que não realizava atividades físicas era cerca de 4 casos a cada 100 pessoas por ano. Para aqueles que tinham uma rotina intensa e moderada de exercícios, a taxa era aproximadamente a metade: 2 casos a cada 100.





Segundo os autores, a redução de cerca de 50% nos índices de diabetes tipo 2 nesses participantes pode ter associação com uma melhora no controle da obesidade. Já se sabe que o excesso de peso é um fator de risco importante para o aparecimento da diabetes. Ao realizar atividade física, esse aspecto é controlado de forma mais adequada, diminuindo as chances de ter diabetes.





"Nossos resultados são favoráveis ao exercício físico como um esquema eficaz para o controle da obesidade a fim de retardar a progressão para diabetes tipo 2", afirmam no artigo.