Autoteste de Covid comprado pela internet pode levar mais de uma semana para chegar

Os autotestes de Covid-19 já estão disponíveis no ecommerce de grandes redes de farmácias, mas podem levar mais de uma semana para chegar ao paciente.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A recomendação médica é de que o exame seja feito entre o 1º e o 7º dia a partir do início dos sintomas ou no 5º dia após o contato com um infectado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nas drogarias Pacheco e São Paulo, o tempo para a entrega do autoteste na região central de São Paulo é de até dez dias úteis.





Nos sites e aplicativos da Droga Raia e Drogasil, os prazos de entrega variam de acordo com a região, segundo a empresa. Pesquisando para o mesmo local, a previsão é de até sete dias úteis.





Há ainda a possibilidade de comprar pelo site e retirar em uma loja da capital a partir desta quinta (3), segundo a Raia Drogasil. A empresa afirma que o autoteste Novel Coronavírus (Covid-19), o primeiro a ser liberado pela Anvisa, estará nas prateleiras de 350 farmácias da rede na capital paulista.

Continua depois da publicidade





De acordo com a Raia Drogasil, as unidades da rede no interior de São Paulo e nos demais estados deverão ter o produto disponível neste fim de semana.





Nas lojas físicas das redes Pacheco e São Paulo, a venda de autotestes está prevista para começar nesta sexta (4).