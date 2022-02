Banco de Leite do HU registra aumento de 7% nas doações

O ano de 2021 foi bastante positivo para o Banco de Leite Humano do HU/UEL (Hospital Universitário). O setor viu aumentar o volume de leite doado em relação ao ano de 2020, um aumento de 7%, ainda que em um cenário pandêmico: foram 2805 litros de leite pasteurizado recolhido de todas as unidades de postos de coleta, espalhadas em Londrina, Rolândia, Cambé e Cornélio Procópio.

O Banco de Leite atendeu 5497 crianças em todo o ano de 2021 – uma média de 458 por mês – no próprio HU/UEL, Hospital Evangélico, Hospital do Coração – Unidade Bela Suíça, Maternidade Municipal, Hospital Infantil e Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio. O número representa um crescimento de 16% no montante de crianças atendidas em relação a 2020. Ao todo, foram 1202 doadoras e 1410 receptores no HU/UEL, com uma média de 118 por mês.

A enfermeira e coordenadora do Banco de Leite Humano, Leticia Costa, explica que o aumento se deve justamente ao isolamento provocado pela pandemia. Com mais mães em trabalho remoto, aumentou o tempo de contato com os filhos. Por consequência, as mães amamentaram mais. “Quanto mais estímulo, mais há produção de leite. Além disso, acredito que recebemos mais mães que tinham um grande volume de leite, já que a produção varia de mulher para mulher”, avalia. O Banco de Leite já havia registrado um aumento no volume de doações em 2020.





O setor também registrou um aumento no número de atendimentos em 2021. Em relação a 2020, foram 42% de aumento de atendimentos envolvendo casos de manejo do aleitamento materno, dificuldades com a amamentação, lesões mamilares, mastite, ducto obstruído, entre outros. Leticia pondera que esse aumento está diretamente relacionado ao aumento de doações, pois as mulheres atendidas pelo Banco de Leite Humano são as que, por algum motivo, não conseguem retirar o excesso de leite.





Atendimento domiciliar

Se você é mãe e tem leite em excesso para doação, há várias formas de doar. Além dos pontos de coleta (confira a lista no final da matéria), o Banco realiza visitas agendadas em domicílio, para as mães que não conseguem retirar o leite sozinhas.





Para agendar, basta entrar em contato com o Banco de Leite. As visitas são feitas somente no período da manhã, até o meio-dia, de segunda a sexta. Quem se candidata a doar recebe, em casa, o

kit de materiais para doação (frasco estéril, gorro, etiqueta de identificação do leite, entre outros). Em 2021, o Banco de Leite fez 2189 visitas domiciliares. Esse número praticamente se manteve em relação ao registrado em 2020.





Por que devo doar?





Doar leite é mais do que ajudar no desenvolvimento de centenas de bebês recém-nascidos. Considerado o melhor alimento disponível – o leite materno diminui o risco de infecções, alergias, melhora o desenvolvimento fisiológico do bebê etc. -, o leite coletado pelo Banco de Leite é destinado a crianças prematuras das unidades atendidas pelo Hospital Universitário. São bebês que, muitas vezes, não conseguem realizar a sucção do alimento. As mães dessas crianças, também em muitos casos, passam por situações de estresse e ansiedade devido à prematuridade da criança, o que diminui ainda mais a produção.





A doação de leite também é bastante benéfica para as mães. Quando há muita produção de leite sem retirada, segundo Letícia, a mulher pode até desenvolver um quadro de mastite – que pode ser causada tanto pelo acúmulo de leite quanto pela obstrução de algum ducto na mama.





Como doar?





Para agendar a doação, é necessário entrar em contato pelo telefone (43) 3371-2390. O Banco de Leite do HU fica na Avenida Robert Koch, 60. Também é possível comparecer aos postos de coleta abaixo:





Londrina





Maternidade Municipal Lucilla Ballalai: (43) 3372-9857.





Hospital Evangélico de Londrina: (43) 3378-1235.





Hospital do Coração / Bela Suíça: (43) 3305-8230.





Cambé





Unidade de Lactação de Cambé (UNILAC): (43) 3174-0235;





Rolândia





UNICOAMOR: (43) 3906-1142.





Cornélio Procópio





Santa Casa de Misericórdia: (43) 3520-1600.