Banco de Olhos do HU atinge a marca de 2 mil doações

O BOL (Banco de Olhos Regional de Londrina), do HU/UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina), chegou à marca de duas mil doações, que corresponde a quatro mil córneas, em 2022. A unidade é o único banco público desse tipo no Paraná e, atualmente, compreende toda a Macrorregião Norte e inclui cinco Regionais de Saúde: 16ª (Apucarana), 17ª (Londrina), 18ª (Cornélio Procópio), 19ª (Jacarezinho) e 22ª (Ivaiporã).

As cirurgias podem ser feitas em hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde. As córneas podem ser transplantadas em todo território nacional, algo recorrente na unidade.

Instalado em 2011, o BOL faz parte do Sistema de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, com chancela do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde.



Doações

Como as doações de córnea são possíveis somente após o óbito do doador, existem algumas especificações prévias. Assim como ocorre com os demais órgãos, as córneas só podem ser doadas com autorização da família e presença de outras duas testemunhas. O doador pode ter tido morte por parada cardíaca ou morte encefálica, e a retirada da córnea ocorre em tempo igual ou inferior a seis horas. A córnea é enviada ao BOL e mantida em meio de preservação por 14 dias.

Todo controle da segurança, qualificação e avaliação do tecido doado é de responsabilidade do Banco de Olhos. Somente após aprovação, a córnea é disponibilizada à Central Estadual de Transplante, responsável pela distribuição.

Todo o processo de doação é controlado pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Transplante, que mantém um dos maiores sistemas de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo, com 95% dos transplantes sendo financiados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Fila