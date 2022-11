Bloqueio prende carga do Butantan e pode atrapalhar produção de vacinas

O Instituto Butantan, que produz e fornece vacinas para o Ministério da Saúde, informou nesta terça (1º) que uma carga de ovos que serão usados para produzir imunizantes contra a gripe está presa na paralisação de caminhoneiros perto de Jundiaí (47 km de São Paulo).



Caso os ovos não cheguem até o instituto, que fica na zona oeste da capital, até o final desta manhã, a produção de 1 milhão e meio de doses da vacina contra a H3N2 pode ser comprometida.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que há 217 bloqueios em todo o país, com caminhoneiros contestando o resultado das urnas, que sagraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O movimento acontece em 22 estados e no Distrito Federal.



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou hoje que a Polícia Militar tem poder para desbloquear as vias federais, multando e prendendo os manifestantes. Além da penalidade, o ministro determina que, em caso de descumprimento, aconteça o "afastamento do Diretor-Geral das funções e a prisão em flagrante de crime" e fala em "omissão e inércia da PRF" para resolver a situação.



Vídeos publicados nas redes sociais também registraram apoio aos protestos antidemocráticos por parte dos agentes da PRF em alguns bloqueios. "A única ordem que temos é para estar aqui com vocês", disse um agente a um grupo em Palhoça (SC). Ele é aplaudido e celebrado pelos presentes.