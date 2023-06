Brasil tem 20 casos confirmados de gripe suína

O Ministério da Saúde informou neste sábado (30) que foram confirmados mais quatro casos de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1) - gripe suína - no país. Com isso, sobe para 20 o número de casos confirmados da doença no Brasil.

Dois novos casos foram registrados em Santa Catarina, um em São Paulo e outro no Tocantins. Os casos catarinenses resultaram de contaminação dentro do país, de um paciente que veio dos Estados Unidos. Os dois outros registros são de pessoas que estiveram em território norte-americano.

Até o momento, a doença já foi registrada em seis estados, com oito casos em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, quatro em Santa Catarina, um em Minas Gerais, um no Rio Grande do Sul e um no Tocantins. Segundo o ministério, já são seis os casos de contaminação dentro do país, chamada de autóctone.

Outros 19 casos suspeitos estão sendo acompanhados: cinco em São Paulo, três no Rio de Janeiro, três no Rio Grande do Norte, dois no Distrito Federal, um em Minas Gerais, um em Rondônia, um em Alagoas, um na Bahia, um em Goiás e outro em Roraima. O número de pessoas monitoradas, por terem mantido algum tipo de contato com doentes, é de 17. A influenza A já está presente em 57 países, com a maior parte dos casos nos Estados Unidos, México e Canadá.