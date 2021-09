Cambé vacina população de 18 contra o coronavírus neste sábado

A população de 18 anos completos poderá receber a vacina contra o coronavírus neste sábado (18), das 8h às 12h, em quatro pontos da cidade.







No modelo drive-thru, a imunização ocorre na Rodoviária, localizada na avenida Brasil, 1336; no Centro da Juventude, situado na avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953; e na UBS do Cambé IV, com entrada pela rua Eugênio M. Fadel, 65. Pedestres têm exclusividade no Ginásio de Esportes do Cambé III, na rua Tucanos, 121.





É exigida a apresentação de um documento com foto, CPF ou cartão SUS e um comprovante de residência em nome da pessoa.