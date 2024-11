Campanha médica promove evento focado na prevenção de arritmias para a população de Londrina

As arritmias podem ser assintomáticas e surgir somente no momento da morte. “Muitas vezes, o primeiro sintoma de uma arritmia pode ser a morte, e a pessoa passa um grande tempo da vida sem saber que tinha algo. Então, esse é o foco da campanha, nós precisamos diminuir a quantidade de pessoas que morrem anualmente no Brasil de doenças cardiovasculares.”

Ainda como parte da campanha, o evento ofereceu orientação sobre como sentir o próprio pulso e, partir disso, saber identificar quando há algo diferente com o coração sem precisar sair de casa e de equipamentos auxiliares, o que pode ser fundamental para a prevenção de doenças cardiovasculares, de acordo com o cardiologista especialista em arritmia e membro da SOBRAC, Antonio Nechar Junior.





A principal arritmia tratada na campanha é a fibrilação atrial, justamente porque pode ser silenciosa durante toda a vida do paciente, podendo provocar outros problemas, como um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Esse é o caso do Moacir Dorci Rizz, de 79 anos, que estava presente no evento junto com sua esposa, Mércia de Paula Rizz, de 76 anos.





Mércia afirma que o marido não sentia nada de diferente, mas acabou descobrindo a presença da doença durante uma consulta com a cardiologista sobre a pressão alta que possui.





“Nós somos acompanhados pela doutora Luciana já há mais ou menos 15 anos e ele fazia sempre controle de pressão alta, foi aí que descobrimos essa arritmia, quando ela percebeu nos exames que o coração dele sempre estava muito mais acelerado do que deveria”, explica.





Depois da suspeita, Moacir ainda passou por três especialistas até que a doença fosse confirmada, já que a falta de sintomas pode ser um complicador no diagnóstico. Desde então, segue com o acompanhamento médico e fazendo tratamento com remédios.





‘Para nós foi muito importante essa prevenção, porque se ele não tivesse sempre ido no acompanhamento regular dos médicos, talvez a gente não teria percebido e poderia ter acontecido um acidente nesse tempo’, ressalta.





Para o casal, aprender como aferir o pulso foi importante para que pudessem ter a segurança de poder acompanhar o problema manualmente e sozinhos, sem precisar ficar se preocupando. “Foi importante ter essa orientação para ter esse controle em casa também, e são coisas básicas que você consegue fazer sozinha.”





Segundo o cardiologista especialista, a partir do momento que o indivíduo enfrenta alguma alteração, o socorro tem que ocorrer muito rapidamente, já que cada um minuto que se passa sem que ele receba o protocolo de assistência, há uma perda de 10% de chance de sobrevivência, por isso, saber identificar quando há algo fora do normal é essencial.