'Carnaval sem dengue' começa dia 20 no litoral

O secretário da Saúde, Gilberto Martin, abre no dia 20 de fevereiro a campanha "Carnaval Sem Dengue", que ocorrerá em todo o Paraná. No Litoral, o dia será marcado por diversas ações educativas que serão reforçadas na abertura do carnaval de Guaratuba às 22 horas. O objetivo é alertar a população sobre a presença de criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue. "A cobertura em todo o Estado garante uma ação efetiva contra a dengue. Temos que lembrar constantemente a população de que a dengue é uma doença grave e a atitude pessoal de cada um é que determinará a eliminação dos criadouros", afirma Martin.

Em Foz do Iguaçu, o bloco carnavelesco "Unidos Contra a Dengue" foi criado pela 9ª Regional de Saúde para chamar a atenção da população. De acordo com o secretário, esta é mais uma ação conjunta entre o Governo do Estado e os municípios para combater a doença, a exemplo do "Natal Sem Dengue" e do "2009 Sem Dengue".

Segundo o secretário municipal da Saúde de Guaratuba, Rafael Siqueira, esta ação educativa é o caminho certo para obter bons resultados. "A iniciativa da Secretaria de Estado, em parceria com o município de Guaratuba, de criar uma nova política de combate à dengue como esta, com certeza será vista como um grande marco da prevenção e promoção à saúde em nossa região", diz.





Para o diretor da 1a Regional de Saúde de Paranaguá, Paulo Roberto Zanicotti, esta ação será uma oportunidade de atingir diferentes localidades. "No Carnaval, pessoas de outros locais do Brasil e de todo Paraná estarão reunidas no nosso Litoral. Este evento, portanto, é muito oportuno para sensibilizar grande parcela da população, não apenas do Paraná, mas de outras regiões do País", analisa.





A campanha terá distribuição de materiais educativos. "Precisamos reforçar os cuidados no combate ao mosquito da dengue. Contamos com a colaboração de todos para evitar novos casos e manter as ações para reduzir o índice de infestação do mosquito", afirma Ronaldo Trevisan, técnico do Programa Estadual de Controle da Dengue.





De acordo com a diretora da 9a Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, Anice Gazzaoui, a ação servirá para lembrar às pessoas que os cuidados devem ser mantidos sempre. "Não é porque estamos num período comemorativo que podemos descuidar. A ação que será efetuada aqui em Foz do Iguaçu servirá para mostrar não apenas aos moradores locais, mas também a todos os turistas que aqui estiverem presentes sobre a seriedade do problema que é a doença. A dengue não é fantasia, ela pode matar", diz.

Em 2009 já foram confirmados 22 casos de dengue no Paraná - em 17 casos a contaminação ocorreu no Paraná. Desse total, 13 confirmações ocorreram na Regional de Londrina. "O risco é permanente e as atividades de controle e a participação popular são fundamentais. Não podemos baixar a guarda. No Paraná se combate a dengue todos os dias", reforça Martin.