Casos suspeitos de gripe suína vão a 38 no País

Boletim divulgado no início da tarde de hoje pelo Ministério da Saúde indica que os casos considerados suspeitos de contrair o vírus Influenza A (H1N1) no País - conhecido por gripe suína - somam 38. No balanço de ontem, 37 casos eram considerados suspeitos em todo o País. Os casos suspeitos estão nos Estados de Minas Gerais (7), Rio de Janeiro (7), Distrito Federal (5), Pernambuco (5), São Paulo (5), Alagoas (2), Goiás (2), Ceará (1), Pará (1), Piauí (1), Rio Grande do Sul (1) e Rondônia (1). Segundo o Ministério, as amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial.

Em contrapartida, o número de casos em monitoramento caiu de 39 para 24, em sete Estados e no Distrito Federal. Outros 217 casos foram descartados. Os números são referentes a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 de hoje. Ainda segundo o Ministério, os casos identificados após esse horário serão contabilizados no próximo boletim, previsto para amanhã. Até o momento, continuam confirmados apenas oito casos da doença, nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (2), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).

O Ministério informa que para todos os casos estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes. De acordo com o Ministério, ontem foram descartados 34 casos que tiveram exames laboratoriais com resultado negativo. Os testes foram realizados nos três laboratórios de referência do Ministério da Saúde: Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; Instituto Adolf Lutz, em São Paulo; e Instituto Evandro Chagas, em Belém.