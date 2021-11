Com redução dos casos, Paraná registra o menor número de óbitos por Covid-19 em 16 meses

Um levantamento da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) realizado nesta segunda-feira (1) mostra que em outubro o Paraná registrou o menor número de óbitos em decorrência da Covid-19 desde julho de 2020, retomando aos patamares do começo da pandemia. Além disso, a positividade dos casos teve redução de 61,5% no mês, comparado a setembro.

Segundo o balanço, 21.959 casos e 700 mortes foram registradas nos últimos 31 dias. Os óbitos reduziram em quase 47% em um mês (foram 1.319 em setembro) e mais de 60% dos municípios do Paraná não tiveram registro de mortes.

O Estado não apresentava números tão baixos desde o primeiro semestre do ano passado, três meses após a confirmação dos primeiros casos no Paraná. O resultado reflete na média móvel nacional de óbitos, que é a mais baixa desde abril de 2020.





Em maio do ano passado foram 5.138 casos confirmados e, em junho, 614 mortes. Desde então os números só aumentaram, chegando aos maiores registros em março (6.457 óbitos) e maio (194.088 casos) de 2021, caindo, desde então, cada vez mais rápido. Até 31 de outubro, 1.549.090 casos e 40.291 óbitos foram confirmados no Estado.







"A redução no número de casos e mortes demonstra a efetividade e segurança dos imunizantes contra a Covid-19. Quanto mais o Paraná avança na vacinação, menos pessoas contraem o vírus e adoecem, o que consequentemente diminui o risco de agravamento da doença que pode levar a morte. Mesmo assim, continuamos enfrentando a pandemia e realizando acompanhamento diário do cenário epidemiológico", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Vacinação





O Estado já aplicou mais de 15,8 milhões de imunizantes, sendo 8.582.728 primeiras doses (D1) e 6.828.409 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU), além de 39.586 doses adicionais (DA) e 386.502 doses reforço (DR).





Estes dados representam mais de 100% da população adulta (estimada pelo Ministério da Saúde em 8.720.953 pessoas) vacinada com a D1 ou DU, e 77,3% com a D2 ou DU. Os dados são do Vacinômetro Nacional, com informações preliminares da base do PNI (Programa Nacional de Imunizações), e significam que o Paraná ultrapassou a meta ideal e, dentro do ajuste populacional, deve ter alcançado quase todos acima de 18 anos.





O mês de outubro também foi marcado pelo envio de doses para vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, além da continuidade na imunização para jovens com condições pré-existentes. Até agora, 457.891 doses foram aplicadas neste público, atingindo quase 49% desta população estimada em 936.296 pessoas.





Internações





A imunização de grande parte da população, também reflete na baixa no número de pacientes internados após a infecção pelo vírus Sars-CoV-2. O monitoramento da Regulação Estadual registrou 524 internações em leitos exclusivos Covid de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 359 em enfermarias neste domingo (31). Os números são os menores desde junho de 2020.





Testagem





O Paraná também se mantém como o Estado que mais testou, proporcionalmente, sua população contra a Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico nº 86 do Ministério da Saúde, 4.224.026 testes RT-PCR, considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde, foram realizados no Estado. Em números absolutos





Evolução do número de casos mês a mês:





2020





Março – 370





Abril – 1.915





Maio – 5.138





Junho – 26.639





Julho – 64.322





Agosto – 64.211





Setembro – 54.208





Outubro – 37.962





Novembro – 96.221





Dezembro – 131.776





2021





Janeiro – 118.327





Fevereiro – 107.552





Março – 171.193





Abril – 100.059





Maio – 194.088





Junho – 161.816





Julho – 65.301





Agosto – 68.890





Setembro – 57.089





Outubro – 21.949





Evolução do número de óbitos mês a mês:





2020





Março – 7





Abril – 104





Maio – 119





Junho – 614





Julho – 1.424





Agosto – 1.557





Setembro – 1.229





Outubro – 821





Novembro – 1.035





Dezembro – 2.263





2021





Janeiro – 1.945





Fevereiro – 2.004





Março – 6.457





Abril – 4.405





Maio – 4.811





Junho – 5.310





Julho – 2.604





Agosto – 1.563





Setembro – 1.319





Outubro – 700