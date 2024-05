Como conversar com seu filho sobre os perigos dos cigarros eletrônicos

"Ele é bonitinho, gostoso, difícil de resistir. Não parece tóxico, mas é mais abusivo que qualquer homem: eu tô falando do vape ", diz a ex-BBB e influenciadora Hana Khalil, 28, em um vídeo nas redes sociais, sinalizado com as hashtags #publicidade e #CancelaOVape.



A publicação faz parte da campanha da ACT (Aliança de Controle do Tabagismo) para o Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio, e se junta a um movimento que busca dissuadir jovens do apelo do cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape e pod.

A OMS (Organização Mundial da Saúde), que criou a efeméride em 1987, escolheu como tema para este ano "A proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco" devido ao aumento do uso dos dispositivos entre jovens –segundo relatório da agência, a utilização é maior entre crianças de 13 a 15 anos do que entre adultos.



O Ministério da Saúde também lançou nesta semana uma campanha contra os cigarros eletrônicos. Mas o que os pais podem fazer para ajudar? A Folha de S.Paulo perguntou a especialistas qual é a melhor forma para as famílias abordarem o assunto com crianças e adolescentes.

