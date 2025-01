Confira dez dicas para começar a fazer atividade física no Ano Novo

Com a chegada do Ano Novo, diversas pessoas estabelecem metas para uma vida mais saudável. A inclusão da prática de atividades físicas na rotina é uma das melhores maneiras de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Para não desistir do plano, a solução é adotar estratégias coerentes e personalizadas. Por isso, o docente de educação física do CEUB (Centro Universitário de Brasília), Tácio Santos, lista 10 dicas para começar 2025 da melhor maneira e manter a constância nos novos hábitos.





VEJA AS DICAS DO ESPECIALISTA

1. Realize avaliações físicas preliminares





Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é essencial passar por avaliações físicas. Medir a composição corporal, a força muscular e a flexibilidade ajudam a prescrever atividades seguras e eficientes. “Para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, feita em esteiras, bicicletas ergométricas ou outras áreas adequadas para atividade física, é vital para determinar o nível inicial de aptidão física e prescrever exercícios aeróbicos.”

2. Considere sua idade e histórico de saúde





O histórico médico e idade determinam exames específicos, como hemogramas e monitoramento cardiovascular. Crianças em crescimento e pessoas com condições como hipertensão ou diabetes necessitam de atenção especial. Condições médicas específicas, como diabetes ou hipertensão, exigem avaliações mais frequentes desses parâmetros. Além das avaliações subjetivas, incluindo a escala de dor em casos como a fibromialgia.

3. Busque sempre orientação profissional





Com o início do novo programa, é fundamental buscar orientação de um profissional de educação física registrado nos órgãos reguladores nacionais. Para consultorias online, é importante garantir que as informações transmitidas estejam claras e aplicáveis à realidade de cada indivíduo. Garantir a execução correta dos movimentos, utilização adequada dos equipamentos e evitar exceder os limites são importantes para prevenir lesões.

4. Invista em alimentação e sono de qualidade





É essencial ter uma dieta equilibrada, alinhada com os exercícios, potencializa o desempenho. Dormir entre seis e oito horas por noite é igualmente importante para recuperar o corpo e melhorar a performance.

5. Cuidado com as lesões





Prevenir lesões depende da execução correta dos movimentos, do uso de equipamentos apropriados e da escolha de calçados adequados. Superfícies e equipamentos também devem estar em boas condições. Garantir a execução correta dos movimentos, considerar a superfície e a manutenção dos equipamentos, utilizar calçados adequados e roupas apropriadas são medidas para minimizar os riscos de lesões.

6. Escolha modalidades adequadas





Atividades que combinam capacidade cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade são ideais para iniciantes, como a corrida, musculação e pilates, por exemplo, contribuem para os pilares da aptidão física.

7. Combine aeróbicos, força e flexibilidade





Modalidades como treinamento funcional e Crossfit integram diferentes aspectos do condicionamento em uma única sessão, promovendo um equilíbrio geral.





8. Progrida gradualmente





Aumente primeiro o volume de exercícios (tempo e frequência) antes de intensificar a carga. Progressão também pode incluir movimentos mais complexos, especialmente em exercícios de força.





9. Priorize a consistência





A frequência ideal de exercícios é de cinco dias por semana, permitindo atender às recomendações ideais para todos os componentes de aptidão física relacionados à saúde. Porém, é possível adaptar um programa de exercícios para três ou até dois dias por semana, caso a disponibilidade seja limitada. Mesmo praticando exercícios apenas uma vez por semana, ainda é possível colher benefícios para a saúde, embora em menor escala. A consistência é importante, superando até mesmo intensidade, volume e frequência em importância para alcançar benefícios físicos e mentais.





10. Mantenha a motivação e crie hábitos





Escolher atividades agradáveis e que sejam divertidas ajuda a manter a regularidade. Encarar a prática de exercícios como a aquisição de qualquer outro hábito, utilizando estratégias comprovadas para a aquisição de novos hábitos, pode ser benéfico para a manutenção da regularidade nos treinos.





