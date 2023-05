Confira o resultado final do concurso público da saúde de Londrina

O resultado final e classificação do Concurso Público nº 212/2022 da saúde de Londrina foi publicado na terça-feira (9). É por ele que a SMS (secretaria Municipal de Saúde) vai contratar novos servidores que atuarão em 13 cargos diferentes.





Inicialmente, serão contratados 41 profissionais de diferentes áreas. O edital nº 129/2023 com a divulgação oficial está no site da Fundação Fafipa, responsável pela condução das etapas do concurso. Na mesma página, acessando a área "publicações", estão os editais nº 127/2023 e nº 128/2023, que apresentam, respectivamente, os resultados definitivos da entrevista de candidatos afro-brasileiros e do TAF (Teste de Aptidão Física).

Publicidade

Publicidade





O edital nº 129/2023 tem três anexos com as classificações dos participantes. O anexo I traz o resultado e classificação dos candidatos inscritos como PcD (Pessoa com Deficiência); o de número II dispõe sobre os afrodescendentes; e o anexo III trata das vagas destinadas a AC (Ampla Concorrência).





Aqueles que desejam interpor recurso diante do resultado do concurso têm até às 23h59 de sexta-feira (12), observado o horário oficial de Brasília. Para isso, é preciso acessar a “Área do Candidato” no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br

Publicidade





A homologação do concurso está prevista para ser publicada na segunda-feira (15 ). A partir disso, terá validade de dois anos, prorrogáveis por igual período.





Neste processo, foram disponibilizadas 41 vagas para 13 cargos, entre médicos plantonistas, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo, ACS (agentes comunitários de saúde), técnico de saúde da família e atenção domiciliar e outros.

Publicidade





Houve vagas reservadas para candidatos afro-brasileiros ou pessoas com deficiência. Foram aprovados 41 candidatos, segundo a oferta do edital, e os demais classificados farão parte do cadastro de reserva, podendo ser convocados conforme a necessidade da secretaria.







No total, 10.216 pessoas se inscreveram para este concurso, que realizou diferentes etapas, incluindo a prova objetiva, além de fases para funções específicas como prova de títulos e TAF.





Segundo a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, o concurso cumpriu a tarefa de selecionar os profissionais com qualidade. Ela destacou que este foi o primeiro concurso do Município, por exemplo, que trouxe a fase de teste de aptidão física para o cargo de ACS, tendo em vista as competências e habilidades requeridas do profissional no exercício de suas atribuições. “Avalio que o processo transcorreu dentro da normalidade e respeitando o que havia sido estabelecido, e que estamos em vias de concluir o concurso dentro do prazo esperado, com homologação no próximo dia 15. O candidato que quiser interpor recurso da publicação do resultado ainda poderá fazer nos moldes e prazos previstos no edital”, comentou.