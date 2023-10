Crianças vão ser vacinadas nas escolas em Londrina

Diante da inércia de centenas de famílias em vacinarem os filhos, a secretaria municipal de Saúde de Londrina lançou, nesta segunda-feira (23), o Programa Municipal Vacina nas Escolas. A proposta da pasta é que as crianças da rede municipal de ensino, que estejam com o calendário vacinal atrasado, sejam imunizadas nas próprias unidades. A rede conta com cerca de 46 mil alunos, distribuídos entre 180 prédios, incluindo os filantrópicos.





Na primeira fase da campanha serão contemplados aproximadamente 12 mil meninos e meninas de zero a seis anos que estejam nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil). “Este programa é para que consigamos chegar no público-alvo, já que queremos melhorar os indicadores de vacina de Londrina e proteger de forma adequada as crianças”, destacou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Na semana passada, a FOLHA mostrou o alerta feito por Machado sobre os baixos índices, que na maioria dos imunizantes está entre 50% e 60%. “Infelizmente, as salas de vacina, em que pese todos os esforços, não estão conseguindo atrair as famílias. O programa deve proporcionar agilidade e comodidade para os pais que tenham o dia corrido e não conseguem levar o filho até uma UBS (Unidade Básica de Saúde)”, comentou.





Os postos de saúde serão os responsáveis pelas escolas e creches que estão no território de atuação, para organizar a agenda e verificar quantas crianças estão sem vacina e quais são. “As unidades escolares vão começar a mandar o bilhete nesta segunda-feira para as famílias pedindo as carteirinhas para a UBS fazer a análise. Nesta época de rematrícula sempre precisamos atualizar os dados, o que contempla o certificado de vacina”, afirmou a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.





“Vamos fazer a análise individualizada dessas carteirinhas na Unidade Básica de Saúde. Aquelas carteirinhas que estiverem ok, com todas as vacinas em dia, as mães, pais e responsáveis já vão receber o atestado de vacina para matrícula do ano que vem. Isso é fundamental também para nós para que não haja necessidade de os pais buscarem uma UBS”, acrescentou o secretário de Saúde. A imunização deverá iniciar na semana que vem e perto do horário de saída dos alunos.





