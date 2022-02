Dia Mundial do Câncer: especialista alerta para os fatores de risco da doença

Dia 04 de fevereiro é a data escolhida pela Uicc (União Internacional de Controle ao Câncer), com apoio da OMS (Organização Mundial da Saúde), para celebrar o Dia Mundial do Câncer. A data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar autoridades e população no desenvolvimento de ações para o controle da doença.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer é a terceira doença que mais causa mortes no Brasil, atrás apenas da Covid-19 e doenças cardiovasculares. Além disso, segundo um relatório recente da Iarc (Agência Internacional para Pesquisa em Câncer), até 2040, são esperados 28,4 milhões de casos da doença no mundo. Sabendo disso, a neurocirurgiã Danielle de Lara, que atua no Hospital Santa Isabel (Blumenau/SC), fez um alerta para os fatores de risco da doença.

Segundo a médica, o câncer não tem uma causa única, portanto é necessário adquirir hábitos saudáveis no decorrer da vida, para evitar a doença em casos em que não há uma predisposição a desenvolvê-la. “Há diversas causas externas, presentes no ambiente, e internas, hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas que dão surgimento à doença”.





De acordo com o INCA, aproximadamente 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. “Isso inclui mudanças provocadas no meio ambiente, além dos hábitos e o estilo de vida como o tabagismo, alcoolismo e obesidade. A exposição solar prolongada sem proteção também é um importante fator de risco”, relata Danielle.