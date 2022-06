Diabetes: sede excessiva ou perda de peso inexplicável são alguns dos sintomas que devem ser investigados

O Diabetes mellitus é um grupo de doenças que afeta a forma como o organismo metaboliza o açúcar no sangue (glicose). A glicose é vital para a saúde sendo uma importante fonte de energia para as células que compõem músculos e tecidos. É, também, a principal fonte de combustível para o cérebro.

De acordo com Daniel Lerario, clínico geral e endocrinologista, a causa do diabetes varia de acordo com o tipo e, entre os diferentes tipos de diabetes, há os crônicos e os reversíveis. As condições crônicas incluem os pacientes tipo 1 e tipo 2. Já os reversíveis são aqueles diagnosticados com pré-diabetes ou as mulheres com diabetes gestacional.

“Os sintomas do diabetes variam dependendo do quanto esta condição vem elevando as taxas de açúcar no sangue. Por este motivo, em alguns casos, especialmente no pré-diabetes ou diabetes tipo 2, podem não haver sintomas. No diabetes tipo 1, os sintomas tendem a aparecer rapidamente e ser mais graves”, afirma o médico.

Quando há sintomas, os principais são sede excessiva, micção frequente, fome extrema, perda de peso inexplicável, presença de cetonas na urina, fadiga, irritabilidade, visão embaçada, feridas de cicatrização lenta, infecções frequentes nas gengivas, na pele ou vaginais. Em caso de suspeita, é importante procurar um médico para avaliação.