Em Londrina, Saúde amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais

A Secretaria de Saúde de Londrina vai ampliar a oferta de vacinas contra a Covid-19 para toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (13). Por conta do aumento no número de casos da doença, as pessoas podem procurar o imunizante em todas as Unidades Básicas de Saúde sem a necessidade de agendamento.







Diretora-geral da pasta, Rosilene Machado explica que o município tem cerca de duas mil doses disponíveis no estoque para seguir com a vacinação dos grupos prioritários e, agora, da população geral a partir dos 18 anos. A decisão de ampliar a vacinação vem do Ministério da Saúde em razão do aumento do número de casos da doença.

Em Londrina, no mês de agosto, foram confirmados 321 casos; neste mês, até a segunda-feira (9), já foram 81 positivações, número próximo ao registrado em todo o mês de julho, que teve 86 casos. Além disso, 21 pessoas morreram em decorrência da doença no ano, sendo três em agosto após uma sequência de três meses sem óbitos. O perfil, segundo ela, segue sendo de pessoas mais velhas e com comorbidades.





Ela explica que as condições climáticas instáveis e o fato de a Covid-19 ser uma doença respiratória fazem com que o número de casos cresça. “Tudo isso favorece qualquer doença respiratória”, aponta.

As doses vão estar disponíveis em todos os postos de saúde da cidade, das 7h às 18h, e não é preciso agendar, apenas comparecer com a carteira de vacina e um documento com foto. Diante do cenário, a diretora reforça a importância da vacinação, que pode ser feita por qualquer pessoa acima dos 18 anos independentemente do esquema vacinal. A única orientação é de que a última dose da vacina tenha sido há mais de três meses.





Para a faixa etária a partir dos cinco anos até menores de 18 anos, a vacina só está disponível para aquelas pessoas que estão nos grupos prioritários por terem alguma comorbidade ou serem imunocomprometidas. Para as demais, ainda não há prazo para liberação.





