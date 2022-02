Enfermarias de Covid-19 estão com 91% de ocupação no HU de Londrina

A taxa de ocupação nos leitos de internação das enfermarias exclusivas para a Covid-19 no HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) é de 91%. A informação foi divulgada pela instituição na manhã desta segunda-feira (24). A capacidade desta ala é de 91vagas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No que tange os leitos exclusivos para o novo coronavírus em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica a taxa de ocupação é 40%. O HU conta com 5 vagas para cuidados intensivos infantis.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A taxa de ocupação dos leitos de Terapia Intensiva Adulto, exclusivos para a Covid, é de 78% - há 50 leitos disponíveis.





O HU-UEL informa que encontra-se com 14 pacientes aguardando uma vaga de UTI adulto. Mesmo com o percentual de ocupação da ala não totalmente preenchido, a assessoria do HU informou à reportagem que há diversos fatores que explicam essa situação: em alguns momentos, mesmo que haja vagas disponíveis, pacientes podem não apresentar quadro estável para o transporte. Ou pode ser ainda que o paciente esteja aguardando o resultado de Covid-19, por exemplo.