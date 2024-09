Entidades médicas pedem que Anvisa fiscalize produtos com ação hormonal usados em chips da beleza

As sociedades médicas afirmam que a Anvisa precisa regulamentar a manipulação de medicamentos somente pela via de administração na qual o medicamento foi registrado. Uma via diferente necessita de

Preocupadas com o cenário, no fim de agosto, 19 sociedades e entidades médicas se uniram para pedir à Anvisa a proibição da fabricação, importação, manipulação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de medicamentos com ação hormonal em tipos farmacológicos, combinações, doses ou vias não registradas na agência.

Segundo Clayton Macedo, presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e da Abeso (Associação Brasileira para o uso da Obesidade e Síndrome Metabólica), o uso desses produtos também é relacionado a casos de dano no fígado, hepatite medicamentosa e infertilidade.





"Deixamos bem claro nossa insatisfação e a urgência da matéria. Se comprometeram em dar celeridade. Ficaram de discutir com a chefia. Vamos nos preparar para judicializar em uma ação civil pública", comenta Macedo.





A reportagem questionou a Anvisa sobre o assunto na tarde de sexta-feira (20). Na quarta (25), o órgão disse que tem o assunto como prioridade e que "vem realizando reuniões com associações médicas sobre o tema".





As sociedades e entidades médicas também idealizaram o Programa Vigicom-Hormônios. É uma plataforma que funciona como um observatório de dados do mau uso de hormônios e suas complicações. De início, apenas médicos terão acesso. Num segundo momento, será aberta a todos.





MULHERES CADA VEZ MAIS JOVENS PROCURAM PELO CHIP DA BELEZA





Entre os dispositivos não aprovados utilizados indiscriminadamente está o chip da beleza -implante hormonal subcutâneo colocado principalmente nos glúteos e abdômen.





De acordo com Alexandra Oliveira de Mesquita, diretora do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia e cardiologista do Hospital de Base do Distrito Federal, a busca pelo corpo perfeito é responsável pelo aumento do uso do chip, principalmente por mulheres cada vez mais jovens.





"Esse aumento acarreta um grande ônus para a saúde pública e privada. Primeiro pelo número exagerado de exames solicitados, muitas vezes inúteis e repetidos, e depois pelos gastos com as complicações do uso desses dispositivos", diz a cardiologista.





No congresso de cardiologia, a médica alertou sobre os malefícios do produto à saúde do coração da mulher.





O chip pode provocar hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, a trombose, a embolia e a deficiência cardíaca. Há outras consequências como queda de cabelo, acne, aparecimento de pelos pelo corpo, inclusive na face, aumento do clitóris, engrossamento irreversível da voz, atrofia mamária, alterações menstruais e infertilidade. Há ainda a possibilidade de desencadear uma alergia grave e levar a pessoa à morte.





Produzidos em farmácias de manipulação, esses dispositivos são implantados de forma indiscriminada, o que preocupa os médicos. São vendidos sem bulas, sem informações sobre os componentes e suas doses, e sem nota fiscal. Não há controle ou fiscalização.





"Nós não sabemos o que tem dentro desse chip, quanto tempo ela vai ficar com esse hormônio e como será liberado. Além disso, esses chips são implantados em qualquer lugar, em clínicas que não são fiscalizadas, sob anestesia local, e podem ser colocados por profissionais não médicos", afirma Alexandra de Mesquita.





Os chips da beleza misturam vários hormônios, substâncias e até medicamento. Entre eles, estão gestrinona, testosterona, estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo) e outras.





"O mais comum é gestrinona, um anabolizante derivado da progesterona, que foi usado no passado como anticoncepcional e usado para endometriose. Eles misturam com a própria testosterona, eles misturam com um remédio para a diabetes que chama metformina, que pode ter um efeito parcial no emagrecimento.

Pegaram um produto que o governo distribui e transformaram num produto de luxo", explica Macedo.







