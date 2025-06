Gripe em Londrina: cobertura vacinal em crianças permanece abaixo de 30%

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, de Londrina afirma que as campanhas de vacinação contra gripe estão em ritmo acelerado, com equipes em pontos com grande fluxo de pessoas. Entretanto, ela pontua que, apesar do esforço, a cobertura vacinal das crianças permanece abaixo dos 30%.





“Isso é muito ruim, então nós continuamos com aumento na incidência das doenças respiratórias nas crianças, o que vai de encontro à sazonalidade do clima”, explica. A cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde é de 90%.





De acordo com última atualização divulgada pela secretaria, a cobertura vacinal contra influenza está em 45,91% do público-alvo (idosos, crianças e gestantes). Em toda a população foram aplicadas 137.353 doses. A campanha de vacinação contra a gripe está liberada para a população em geral, acima de 6 meses de idade.





Recentemente, a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) divulgou que, neste ano, o Paraná registrou 124 mortes por gripe, sendo que 90% das vítimas não estavam vacinadas.





Vivian Feijó garante ainda que existem duas propostas no radar da Secretaria de Saúde para ampliação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na cidade, sendo uma com o Hospital Evangélico e outra com o HU (Hospital Universitário), junto à Sesa). Isso vai acontecer, segundo ela, caso seja necessário de acordo com o cenário futuro.

Horário ampliado nas UBSs





Com o objetivo de ampliar ainda mais o acesso à vacina contra a influenza, a Saúde tem descentralizado o atendimento e também ampliado o horário em unidades básicas de saúde.





Nesta quarta-feira (25), cinco unidades abrirão até as 21h: Alvorada (Rua Poços de Caldas, 85), Guanabara (Rua Montevidéu, 605), Armindo Guazzi (Avenida São João, 4.321), Eldorado (Rua Tertuliano, 800) e Vivi Xavier (Rua John Lennon, 342).





É importante destacar que, no horário estendido, os locais somente realizarão a aplicação de vacinas contra a gripe. A campanha é voltada a todas as pessoas com idade a partir de seis meses, tendo como foco principal os grupos prioritários (idosos, gestantes e crianças). Para receber a vacina, é necessário comparecer munido de documento de identificação com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação.





Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS, Tatiane Almeida do Carmo, a pasta vai avaliar a resposta da comunidade às ações e, se houver boa adesão, o horário estendido poderá ser realizado em mais ocasiões. “Para essas primeiras ações, escolhemos UBSs que são grandes vacinadoras, e também pontos de acesso centrais em suas respectivas regiões. Através dessa e de outras iniciativas como a vacinação extramuros, pretendemos ampliar o índice de vacinação da população de Londrina, que no momento ainda está muito baixo”, salientou.